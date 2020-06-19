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Moody's: Ekonomilerin faaliyetleri temelden değiştirebilir

19.06.2020 - 08:53 | Son Güncelleme :
Moody's: Ekonomilerin faaliyetleri temelden değiştirebilir | Ekonomi Haberleri

Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının; ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in sektörler arası kredi koşulları raporunda, salgın nedeniyle birçok önde gelen büyük ekonomide uzun vadeli büyümenin zayıflayabileceği, kapsamlı politika desteklerinin ekonomilerin kalıcı hasardan korunmasına yetmeyebileceği belirtildi. Raporda, koronavirüs salgınının; ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceği kaydedildi.

Faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalmaya devam edeceği aktarılan raporda, "Mevcut kriz, olağanüstü düşük faiz ortamını uzatmaya devam ediyor." denildi.

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Raporda, küresel ticaretin daha parçalı olacağı, gelecek dönemde korumacı küresel ekonomik eğilimin artacağı, rekabet halinde yeni ekonomik blokların oluşacağı, yeni ticari sınırlamaların getirileceği belirtildi.

Tüketici alışkanlıklarının da gelecek dönemde değişmesinin beklendiği aktarılan raporda, iş dünyasında bazı değişimlerin geçici, bazılarının da kalıcı olmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, kalıcı değişimlere "ofisler, uçuşlar ve toplu taşıma, mağaza alışverişleri ve dışarıda eğlenceye olan talebin azalması" örnek gösterildi.

Yeni ortamda teknoloji şirketlerinin açık bir şekilde avantajlı olmasının beklendiği aktarılan raporda, hükümetlerin yeni sosyal yükümlülüklerinin ortaya çıkacağı, artan eşitsizliğin sosyal birlikteliğin bozulmasına yol açabileceği, bazı ülkelerde kurumlara olan güvenin azalabileceği kaydedildi.


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