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Moody's büyüme tahminlerini revize etti

07.03.2020 - 14:58
Moody's büyüme tahminlerini revize etti | Ekonomi Haberleri

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen Coronavirüs nedeniyle Moody's büyüme tahminlerinde revizeye gitti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, önde gelen ekonomilerin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonominin koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenmesinin beklendiği, ekonomik aktivitenin normale dönüşünün ise virüsün yayılmasının ne zaman durdurulabileceğine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde otoritelerden yapılan açıklamaların ışığında merkez bankalarının ve uluslararası kurumların politika adımlarının güçlü olmasının öngörüldüğüne işaret edildi.

Moody’s’in açıklamasında ayrıca önde gelen ekonomilere ilişkin 16 Şubat'ta yapılan tahminlerin düşürüldüğü aktarıldı.

Gelişmiş ekonomilerin bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 1,3’ten 1’e, ABD’nin büyüme tahmininin yüzde 1,7’den 1,5’e, Avro Bölgesinin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2’den 0,7’ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Japonya’nın yüzde 0,3’ten yüzde 0’a, Almanya’nın yüzde 1’den yüzde 0,3’e, İngiltere’nin yüzde 1’den yüzde 0,9’a, Fransa’nın yüzde 1,3’ten yüzde 1,1’e ve İtalya’nın büyüme tahminin yüzde 0,5’ten eksi 0,5’e düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yıl Avustralya için ekonomik büyüme öngörüsünün ise yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya, Güney Kore için yüzde 1,9’dan yüzde 1,4’e indirildiği bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 4,2’den yüzde 3,8’e indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2020 yılı için Çin’in büyüme tahmininin yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e, Hindistan’ın yüzde 5,4’ten 5,3’e, Brezilya’nın yüzde 2’den yüzde 1,8’e, Rusya’nın yüzde 1,5’ten yüzde 1,3’e, Meksika’nın yüzde 1’den yüzde 0,9’a, Güney Afrika’nın yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e, Türkiye’nin ise yüzde 3’ten yüzde 2,5’e çekildiği kaydedildi.


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