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Moody's: Avrupa'da toparlanma ivmesi yavaşlayacak

30.11.2020 - 16:46
Moody's: Avrupa'da toparlanma ivmesi yavaşlayacak | Ekonomi Haberleri

Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında kısıtlamaların yeniden uygulanmasının ve bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerindeki yaşanan kesintilerin, Avrupa'nın en büyük beş ekonomisinde toparlanma ivmesini yavaşlatacağını bildirdi.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, kasım ayına yönelik Avrupa için “Kovid-19 Toparlanma Monitörü” raporunu yayınlandı. Raporda, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında kamuda kısıtlamaların yeniden uygulanmasının ve bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerindeki yaşanan kesintilerin, Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya’da ekonomideki toparlanma ivmesini yavaşlatacağı vurgulandı.

Raporda, salgının yayılması konusunda endişelerin arttığı ve tüketici güveninin düştüğü ortamda, son kapatma ve kısıtlamaların talepte ılımlı bir düşüşe yol açmasının muhtemel olduğu, bununla birlikte ekonomik faaliyetlerde herhangi bir geri gidişin sınırlı olacağı da belirtildi.

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Tüketicilerin fazla nakit biriktirme olasılığının Kovid-19’ın ikinci dalgasında düşük olduğuna yer verilen raporda, krize karşı politika desteklerinin uzatılmasına rağmen, yenilenen kısıtlamaların ücretli çalışanlar üzerinde olumsuz ektisi olacağına vurgu yapıldı.

Kovid-19’da ölenlerin sayısının belli bir seviyede istikrar kazandığına yer verilen raporda, Kovid-19 aşısının geliştirilmesine yönelik olumlu haberlerin henüz endişeleri azaltmadığına vurgu yapıldı.

Raporda, “Olumlu aşı haberlerinin aşının uygulanmasına kadar hane halkının endişe düzeylerini önemli ölçüde azaltması olası değildir.” denildi.

Raporda, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısıtlamaların ilk dalgadaki kısıtlamalardan daha hafif olduğuna yer verilerek, “Ülkeler arasında farklılıklar devam etmektedir. Her yerde daha az kısıtlama, önceki kısıtlamaya kıyasla ekonomik faaliyetlerdeki kesintiyi sınırlayacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.


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