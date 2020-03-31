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Moody's: Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümü negatif

31.03.2020 - 17:06
Moody's: Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümü negatif | Ekonomi Haberleri

Moody’s, Avrupa’da sigortacılık sektörünün görünümünün negatif olarak teyit edildiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, Avrupa’da sigortacılık sektörünün görünümünün negatifte tutulduğu, İngiltere ve İtalya’daki hayat sigortası sektörünün görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınının şirketlerin ödeme gücüne ve karlılıklarına ilişkin baskıları artırdığı kaydedildi.

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Moody's açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Benjamin Serra, "Faizler uzun bir süre düşük seviyede olacak. Bu da sigortacılık sektörünün ödeme gücü ve karlılıklar üzerinde baskı yaratacak.” ifadelerini kullandı.


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