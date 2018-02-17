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Moody's ABD yönetiminin altyapı planını değerlendirdi

17.02.2018 - 13:43

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin altyapı önerisi ABD ekonomisinin geneli için önemli ölçüde pozitif olabilir. Fakat uygulamada politik ve finansal zorluklarla karşılaşılabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin altyapı programının ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği fakat uygulamada zorlukların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “ABDBaşkanı Donald Trump yönetiminin altyapı önerisi ABDekonomisinin geneli için önemli ölçüde pozitif olabilir. Fakat uygulamada politik ve finansal zorluklarla karşılaşılabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ABD yönetiminin ABD Kongresi’ne yaklaşık 200 milyar ABD doları hacminde federal yatırımı onaylama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Planın bazı çekinceleri gündeme getirdiğine işaret edilerek, “Moody’s, altyapı yatırımlarında mevcut başkanlık dönemi bitmeden dikkate değer bir artışın gerçekleşmesini olası görmemektedir“ değerlendirmesine yer verdi. 


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