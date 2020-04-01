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Moody's 4 devin kredi notu görünümünü değiştirdi

01.04.2020 - 17:43
Moody's 4 devin kredi notu görünümünü değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Moody's, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan Shell, BP, Total ve Equinor'un kredi notu görünümlerinin negatife çevrildiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, BP'nin kredi notunun "A1", Shell'in "Aa2", Equinor'un "Aa2", Total'in ise "Aa3" olarak teyit edildiği, şirketlerin kredi notları görünümlerinin ise durağandan negatife çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün bu yıl şirketlerin finansal profillerini etkileyeceği ifade edildi.

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