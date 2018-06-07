Moody's 11 Türk şirketin notunu izlemeye aldı
Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için izlemeye aldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in izlemeye aldığı Türk şirketler; Anadolu Efes Biracılık(Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Erdemir) , Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines) , Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) , Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).
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Doğuş Holding'nin "negatif" görünüme sahip olması dışında, yukarıda bahsedilen tüm şirketlerin görünümü "durağan".
Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren Moody's 4 Haziran'da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.
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