Moody’s, Türkiye'nin notunu düşürdü

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kurumsal yapısındaki güç kaybı ve dış şokların yarattığı artan riskleri gerekçe göstererek Ba1 olan kredi notunu Ba2'ye düşürerek, görünümünü "negatiften" "durağana" çevirdi.

Moody's tarafından dün gece yapılan açıklamada temel yapısal reformlardaki gecikme ve para politikasının etkinliğindeki erezyona bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı ve yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan risklere dikkat çekildi.

##$HABER_1444543$##

Moody's, yaptığı açıklamada "Hükümet, etkili para politikası ve temel ekonomik reforma zarar veren kısa vadeli tedbirlere odaklanmaya devam ediyor" dedi.

Açıklamada, Türkiye'nin "Ba2"ye düşürülen kredi notunun dış kırılganlıklarla baskılandığını vurgulandı. Ayrıca, cari açığın kayda değer ve sürdürülebilir şekilde düşürülmesi, bankacılık ve özel sektörün dış borçlarına yönelik vadelerin uzatılması gibi dış kırılganlıkları azaltacak değişiklerin not üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Moody's geçen yıl Mart ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.