Moody’s'ten İrlanda'ya şok!

Moody's'ten yapılan açıklamada İrlanda’nın bankacılık sektörü görünümünün pozitiften durağana çevirildiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada İrlanda’nın bankacılık sektör görünümünün, bankaların bilançolarını konsolide ederken bir yandan da sorunlu kredileri ortadan kaldırmaya çalışması nedeniyle pozitifen durağana çevirildiği belirtildi. Açıklamada İrlanda'nın ekonomik büyümesinin pozitif olmasına rağmen hız kestiği vurgulandı.

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Konuya ilişkin olarak Moody’s Kıdemli Analisti Irakli Pipia, İrlanda’nın bankacılık sisteminin durağan görünümünün, zorlayıcı kar ve işlevsellik sorunu karşısında iyileşen faaliyet ortamını, düzenli varlık riskini ve finansman koşullarını yansıttığını söyledi.

Açıklamada İranda’nın ekonomik hız kesmesine rağmen, gelecek 12-18 aylık dönemde Avro Bölgesi’nin büyüme oranını geçmesinin beklendiği kaydedildi. İrlanda ekonomisin bu yılın sonunda yüzde 4,5, önümüzdeki yıl sonunda ise yüzde 3,7 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.