‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › İngiltere'de milyonlarca kişi hala izinde İngiltere'de milyonlarca kişi hala izinde

Moody’s'ten 'düşük petrol fiyatları' uyarısı

09.06.2020 - 17:10
Moody’s'ten 'düşük petrol fiyatları' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Moody’s, uzun vadeli düşük petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerin kredileri üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, düşük petrol fiyatlarının daha uzun süreli ve daha düşük seyri halinde petrol ihracı yapan ülkelerin mali ve dış ödemeler dengesinde ciddi bozulmaların görülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun mart ayındaki brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahmininin 50-70 dolar seviyelerinde olduğu fakat son dönemdeki gelişmeler ışığında bu tahminin bu yıl için 35 dolara, gelecek yıl için ise 45 dolara çekildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Analisti Alexander Perjessy ise “2020 yılında küresel ekonomide, bütün gelişmiş ekonomilerde şu anda daha derin bir resesyonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle seyahatlerin azalmasıyla petrol talebindeki düşüş tahminlerimizin ötesinde." yorumunu yaptı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.237 Değişim: -0,37% Hacim : 12.425 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 108.456 09.06.2020 Yüksek 110.330
Açılış: 109.945
6,7944 Değişim: -0,04%
Düşük 6,7894 10.06.2020 Yüksek 6,8071
Açılış: 6,797
7,7026 Değişim: -0,10%
Düşük 7,6905 10.06.2020 Yüksek 7,7174
Açılış: 7,71
374,28 Değişim: -0,08%
Düşük 374,09 10.06.2020 Yüksek 375,62
Açılış: 374,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.