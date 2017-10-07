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Moody`s İtalya`nın kredi notunu korudu

07.10.2017 - 11:22

İtalya`nın kredi notunun "Baa2" seviyesinde korunduğu, görünümünün ise "negatif" olduğu bildirildi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın uzun dönem kredi notunun "Baa2" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu belirtildi. Açıklamada, İtalya hükümetinin bankacılık sektöründe istikrar sağladığı vurgulanırken, İtalya ekonomisinin güçlendiğine işaret edildi.

Öte yandan İtalya'nın kredi değerliliğiyle ilgili risklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin büyüme görünümünün orta dönemde "ılımlı" olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kamu borcunun gelecek yıllarda düşürülmemesi durumunda ülkenin kredi notunun indirileceği uyarısında bulunuldu.

Moody's, geçen sene yüzde 0,9 büyüme kaydeden İtalya ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene yüzde 1,5 oranlarında büyüme yakalamasını öngörüyor.


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