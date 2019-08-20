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Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

20.08.2019 - 13:29 | Son Güncelleme :
Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor | Ekonomi Haberleri

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Brınzan, "TürkAkım’dan doğal gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi üzerinden gaz almak için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüştüklerini bildirdi.

Brınzan, Moldova’nın başkenti Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gazprom ile imzaladıkları doğal gaz alım anlaşmasının bu yıl sona ereceğini belirtti. TürkAkım projesinden doğal gaz ithal etmek istediklerini dile getiren Brınzan, "TürkAkım’dan gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.

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Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova arasında bir istişare platformu oluşturmak istediklerini ifade eden Brınzan, "TürkAkım’ın teknik ve ekonomik açılarını değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu söz konusu platformun arabulucusu olacak." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. 


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