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Moğolistan’ın çikolata alışkanlıkları Godiva ile değişecek

26.07.2017 - 16:49

Yıldız Holding, premium çikolata markası Godiva’nın sınırlarını Moğolistan’a taşıdı. Godiva, ilk kez Moğolistan pazarına giriyor. Önümüzdeki yıllarda, ülkede 10 Godiva mağazası açılacak.

Yıldız Holding, 2008 yılında satın aldığı premium çikolata markası Godiva’nın sınırlarını genişletmeye devam ediyor. 90 yıllık tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünyanın en sevilen premium çikolatalarını hazırlayan Godiva, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in bizzat imzaladığı anlaşmayla ilk kez Moğolistan’da butik açacak. Önümüzdeki yıllarda, ülkede 10 Godiva mağazasının açılması hedefleniyor.

Cafe formatındaki yeni anlayışı da dahil olmak üzere, farklı büyüklüklerde ve konseptlerde açılacak olan mağazalar, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un popüler alışveriş noktalarında çikolata severleri Godiva ile buluşturacak.

Godiva, önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar dolar değerinde bir marka olmayı hedefliyor. Hali hazırda dünya genelinde 100’den fazla ülkede, 750’yi aşkın mağazası ile faaliyet gösteren Godiva, Moğolistan’da butik mağaza açarak, potansiyeli yüksek ekonomileri hedefleme stratejisinin altını bir kere daha çiziyor.

MOĞOLİSTAN’IN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN BİRİYLE ORTAKLIK

Godiva mağazaları, Moğolistan’ın en büyük işvereni ve en büyük şirketlerinden biri olan Tavan Bogd Group’la imzalanan francise anlaşmasıyla işletilecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, anlaşma sonrasında, “dünyanın en sevilen premium çikolatalarını Moğolistan’da ilk kez tüketiciyle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Uluslararası markalardan oluşan geniş bir portföyü işletme konusunda önemli bir deneyime sahip Tavan Bogd Group ile başlattığımız yeni girişim, bizi küresel bir marka olma amacımıza bir adım daha yaklaştırdı” değerlendirmesinde bulundu. Godiva’nın Moğolistan’daki ilk mağazası Eylül ayında, Ulan Batur’daki lüks alışveriş merkezi Shangri-La Mall’da açılacak.


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