MNG Kargo'nun hisse devrine onay

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, MNG Kargo'da hisse devrini onayladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamaya göre, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi hissedarlarından Mehmet Nazif GÜNAL, Aslan KUT, Mustafa Eftal GÖLGELİ, Ayşegül ÖZKAPLAN ve Hasan Tayyar ARICA’nın şirket sermayesinin % 100'üne tekabül eden 39.600 adet sermaye payının tamamının Lastmile Kargo AŞ’ye devredilmesine onay verilmesine karar verildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

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"İşbu Kurul Kararının birinci maddesi kapsamında onay verilen hisse devrinin gerçekleştirilmesi sonucunda MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ hisselerinin tamamını elinde bulunduracak olan Lastmile Kargo AŞ ile MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ’nin Lastmile Kargo AŞ bünyesinde birleşmesi işlemine, Lastmile Kargo AŞ’nin Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan şartları sağlaması kaydı ile izin verilmesi, İşbu Kurul Kararının ilk iki maddesinde yer alan işlemlerin gerçekleşmesini müteakip 30 gün içerisinde ilgili bilgi ve belgelerle Kurumumuza bilgi verilmesi, hususlarına karar verilmiştir."