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Milyarderlerin serveti 6 yıldır ilk kez geriledi

08.11.2019 - 15:07
Milyarderlerin serveti 6 yıldır ilk kez geriledi | Ekonomi Haberleri

UBS ve PwC tarafından yayınlanan raporda, dünyadaki milyarderlerin servetinin geçen yıl 388 milyar dolar düştüğü ortaya koyuldu. Rapora göre, dünyadaki milyarder sayısı ise 2013'e kıyasla yüzde 38,9 artarak 2018'de 2 bin 101’e ulaştı.

 

İsviçre merkezli UBS bankası ve PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan “Milyarderler Raporu 2019” raporu yayınlandı. Dünyadaki milyarderlerin varlıklarının, 2013 ila 2018 yıllar arasında yüzde 34,5 artarak 8,5 trilyona ulaştığı bilgisine yer verilen raporda, “2013'e kıyasla milyarder sayısı da geçen yıl yüzde 38,9 artarak 2 bin 101’e ulaştı.” denildi.

2013 ila 2018 arasında yaşanan büyümenin ardından dünyadaki milyarderlerin varlıklarının geçen yıl ilk defa gerilediğine işaret edilen raporda, “Güçlü dolar ve dalgalı sermaye piyasaları nedeniyle, milyarderlerin varlıkları 2018’de 388 milyar dolar düşerek 8,5 trilyon dolara geriledi.” denildi.

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Raporda görüşlerine yer verilen UBS Küresel Varlık Yönetimi’nden Ultra Yüksek Net Değer Birimi Başkanı Josef Stadler, dünyadaki milyarderlerin varlıklarında 2013-2018 arasında yaşanan "patlamanın" ardından 2018’de doğal bir düzeltme yaşandığını belirtti.

Güçlü dolar ve dalgalı sermaye piyasalarının yanı sıra, zorlu jeopolitik koşulların da milyarder varlıklarını etkilediğine işaret eden Stadler, “Yine de milyarderlerin işleri serpilmeye devam ediyor. Milyarderler sürekli, hisse senedi piyasalarından daha iyi performans gösteren işletmeleri yaratıyor ve yönetiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Milyarderlerin çevre ve sosyal değişim gibi konularda yeni yaklaşımlar keşfettiklerini belirten Stadler, “Söz konusu ‘milyarder etkisi’ dünya çapında canlı ve iyi durumda. Herhangi bir yavaşlama emaresi de göstermiyor.” dedi.

EN BÜYÜK SERVET KAYIPLARI ASYA'DA

Rapora göre, Asya’da milyarderlerin serveti 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 azalarak 2,5 trilyon dolara gerilerken, Çinli milyarderlerin serveti de yüzde 6 azalarak 1,4 trilyon dolara düştü. Dünyanın en çok milyarderine ev sahipliği yapan ABD’deki milyarderlerin serveti ise 2018’de yüzde 0,1 artarak 3,6 trilyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, Batı Avrupa’daki milyarderlerin serveti yüzde 19 artarak 1,7 trilyon dolara çıkarken, Rusya’daki milyarderlerin varlıkları yüzde 2,9 azalarak 421 milyar dolara düştü.

UBS ve PwC tarafından hazırlanan raporda 43 ülkeden 2 bin 101 milyardere ait verilerin incelendiği belirtildi.


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