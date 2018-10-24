Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na Turkcell bir destek daha verdi. Yeni kampanya dâhilinde artık Turkcell Fiber internetle tüm cihazlardan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına girildiğinde adil kullanım kotasından düşmeyecek. Kullanıcılar ayrıca Paycell karttan 1 ay geçerli 50TL değerinde alışveriş çeki de kazanacak.

Turkcell, tüm fiber aboneleri için yeni bir kampanyaya imza atıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele seferberliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni kampanya ile Turkcell Fiber müşterileri kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı internetinden yemeyecek şekilde kullanabilecek. Bu uygulamalarda yapılacak internet kullanımı kotalarından düşmeyecek.

EVDE OTURMAK HİÇ BU KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI

Evlerdeki ışık hızında internet deneyimini, yerli ve milli uygulamalarla farklı bir boyuta taşıyan Turkcell Fiber’in bu yeni kampanyasıyla müşteriler artık tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP’le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+’la televizyon izleyecek. Turkcell Fiber müşterileri aynı zamanda kota derdine düşmeden, dijital yayın platformu Dergilik’ten gazete ve dergilerini okuyacak, evde geçen tüm bu keyifli anıları lifebox’a yükleyebilecek.

ÜSTELİK PAYCELL’DEN 50 TL DEĞERİNDE HEDİYE

Turkcell Fiber’in süprizleri bununla da sınırlı kalmayacak. Turkcell Fiber kullanan Turkcell bireysel mobil müşterileri, Paycell karttan 1 ay geçerli 50TL değerinde alışveriş çeki de kazanacak. Bu kullanım, Turkcell haftalık 1GB mobil internet, lifebox, TV+, fizy, goller cepte aboneliklerinde geçerli olacak. Paycell kart aboneliğinin gerçekleşmesi için Turkcell İletişim Merkezleri’nden veya turkcell.com.tr üzerinden 9.90 TL’lik Paycell Kart almak yeterli olacak. Fiber aboneliği başladığında Turkcell mobil hatta bağlı Paycell Kart’a yükleme otomatik yapılacak.

Turkcell Fiber’in, BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına özel kampanyası 31 Mart 2019’a kadar sürecek.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler