Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Milli Piyango İdaresi 2020 yılına ilişkin Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin 80 milyon lira olacağını açıkladı. 2019 yılında ise büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Böylece ikramiyede yüzde 15'e yakın artış yaşandı.

2019 yılı ikramiyesinin talihlisi ise henüz ortaya çıkmadı.

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