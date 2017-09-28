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`Milli derecelendirme kuruluşu` geliyor

28.09.2017 - 13:29

Hükümet, ekonomik derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak amacıyla önce Merkezi Risk Kayıt Kuruluşu kuracak, ardından da milli bir derecelendirme kuruluşu oluşturmaya yönelik çalışmalara başlayacak.

AA muhabirinin 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan  (OVP) derlediği bilgilere göre, program döneminde ekonomide sistemik risklerin  sınırlandırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Finansal İstikrar Komitesi, bu tür risklerin azaltılması için  çalışmalarına devam edecek. Reel sektörün kur riskinin azaltılması ve  yönetilmesine ilişkin makro ihtiyati tedbirler devreye sokulacak. Reel sektörün  dövize duyarlılığının ve kur riskinin daha kapsamlı ve makul bir frekans  aralığında izlenmesi amacıyla reel sektör sistemik risk veri takip modeli  oluşturulacak.

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı ortaya çıkacak kayıpların  tazmin edilmesi için "alacak sigortası" uygulaması yaygınlaştırılacak.

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Derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak üzere  Merkezi Risk Kayıt Kuruluşu kurulacak. Bu çalışmanın ardından milli bir  derecelendirme kuruluşu oluşturmaya yönelik çalışmalara başlanacak.

Finansal sistemin derinleştirilmesine yönelik tedbirler kapsamında da  Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak. Sınırlı ve süreli  şirketlerle trust fonların (güvene dayalı) yasal altyapısı hazırlanacak. Yerli ve  milli ödeme sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacak.

EMTİALAR İÇİN ORGANİZE PİYASA

Ürün ihtisas borsalarının işleyişine ilişkin mevzuat çalışmaları  tamamlanacak. Metal gibi emtiaların vade sonunda fiziki teslimatının da  yapılacağı organize piyasalar oluşturulacak.

Hane halkının borçlanma ve uzun vadeli tasarrufa dair farkındalığının  geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme programı hazırlanacak. Firmaların  tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendirmesi teşvik edilecek.

FAİZSİZ FİNANSA ÖZEL DÜZENLEME

Faizsiz finans piyasalarının derinleştirilmesi amacıyla Faizsiz Finans  Kanunu çıkarılacak. Bu kapsamda, Faizsiz Finans Standartları Kurumu kurulacak.  Faizsiz finans prensiplerine uygun kurumsal yönetim ilkeleri belirlenecek.


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