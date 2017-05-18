Migros`ta hisse devri tamamlandı

Migros Ticaret AŞ`nin yüzde 50`lik hissesini temsil eden MH Perakendecilik`teki hisse devir işlemleri 17 Mayıs itibarıyla tamamlandı.

Yazıcılar Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, MH Perakendecilik ve Ticaret AŞ'deki hisse devir işlemleri 17 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Açıklamada, söz konusu işlemler için toplam 509 milyon 29 bin 436 TL hisse satın alım bedeli ödendiği belirtilerek, bu tutarın finansmanında Anadolu Endüstri Holding AŞ'nin (AEH) mevcut nakit kaynaklarının yanı sıra AEH tarafından sağlanan 100 milyon avro tutarındaki 4 yıl vadeli satın alma kredisi kullanıldığı ifade edildi.

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Daha önce yapılan açıklamalarda, hisse devri neticesinde AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranının yüzde 100'e ve böylelikle Migros Ticaret AŞ'deki dolaylı payının yüzde 50'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Migros'un yönetim kontrolünün BC Partners'ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edeceği aktarılan açıklamada herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacağı bildirildi.

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