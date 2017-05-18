‹ Önceki Haber 19 Mayıs'ta çalışacak olanlar dikkat! 19 Mayıs'ta çalışacak olanlar dikkat! Sonraki Haber › Petrol 52 doların üzerinde işlem görüyor Petrol 52 doların üzerinde işlem görüyor

Migros`ta hisse devri tamamlandı

18.05.2017 - 12:34

Migros Ticaret AŞ`nin yüzde 50`lik hissesini temsil eden MH Perakendecilik`teki hisse devir işlemleri 17 Mayıs itibarıyla tamamlandı.

Yazıcılar Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, MH Perakendecilik ve Ticaret AŞ'deki hisse devir işlemleri 17 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Açıklamada, söz konusu işlemler için toplam 509 milyon 29 bin 436 TL hisse satın alım bedeli ödendiği belirtilerek, bu tutarın finansmanında Anadolu Endüstri Holding AŞ'nin (AEH) mevcut nakit kaynaklarının yanı sıra AEH tarafından sağlanan 100 milyon avro tutarındaki 4 yıl vadeli satın alma kredisi kullanıldığı ifade edildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Daha önce yapılan açıklamalarda, hisse devri neticesinde AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranının yüzde 100'e ve böylelikle Migros Ticaret AŞ'deki dolaylı payının yüzde 50'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Migros'un yönetim kontrolünün BC Partners'ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edeceği aktarılan açıklamada herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacağı bildirildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber 19 Mayıs'ta çalışacak olanlar dikkat! 19 Mayıs'ta çalışacak olanlar dikkat! Sonraki Haber › Petrol 52 doların üzerinde işlem görüyor Petrol 52 doların üzerinde işlem görüyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.147 Değişim: -0,60% Hacim : 4.667 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 94.364 18.05.2017 Yüksek 95.628
Açılış: 95.470
3,6318 Değişim: 1,77%
Düşük 3,5676 18.05.2017 Yüksek 3,6415
Açılış: 3,5687
4,0388 Değişim: 1,28%
Düşük 3,9814 18.05.2017 Yüksek 4,0511
Açılış: 3,9878
146,43 Değişim: 1,16%
Düşük 144,51 18.05.2017 Yüksek 147,81
Açılış: 144,75
1,1121 Değişim: -0,34%
Düşük 1,1104 18.05.2017 Yüksek 1,1172
Açılış: 1,11592
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.