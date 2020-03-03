Migros 2019 bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Migros 2019 yılında 492 milyon lira zarar açıkladı.

Migros'un dün akşam KAP'A bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar lira olarak gerçekleşti. Hasılatı ise yüzde 24 artışla 23. 2 milyar lira oldu.

Migros yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2020 için yüzde 15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisini yüzde 16-18'e yükselterek yukarı yönlü revize etti. Şirketin FAVÖK marjı beklentisi ise yüzde 8-8.5 seviyesinde öngörüldü.

Migros 2020'de 120 yeni mağaza açmayı planlarken; yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor.

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