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Microsoft'tan kâr açıklaması

21.07.2017 - 09:06

Microsoft, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılın nisan-haziran dönemini 2017 mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin net karı yaklaşık ikiye katlandı. Buna göre, şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 109 artarak 3,12 milyar dolardan 6,51 milyar dolara yükseldi.

Firmanın geliri de bu dönemde 20,61 milyar dolardan 23,32 milyar dolara çıkarak yüzde 13 arttı. Microsoft'un hisse başına karı da aynı dönemde 0,39 dolardan 0,83 dolara yükseldi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, "Cloud (bulut) platformundaki inovasyon sayesinde bu çeyrekte güçlü sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Microsoft'un net kar ve gelirinde artış görülmesiyle, New York Borsasının kapanışının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 4 artarak 77,20 dolara yükseldi. İşlem saatlerinde şirketin hisse değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 74,30 dolara çıkmıştı.


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