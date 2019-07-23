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Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı

23.07.2019 - 09:43
Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı | Ekonomi Haberleri

Microsoft, Elon Musk'ın yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırım yapacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corp., ABD'li girişimci Elon Musk'ın yapay zeka (AI) şirketi OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapacak. Şirketlerin ortak açıklamasına göre işbirliği kapsamında iki şirket, yeni süper bilgisayar teknolojisi Azure AI'yı oluşturacak ve Musk'la birlikte OpenAI'ı kuran CEO Sam Altman, Microsoft'un bulut programı için AI teknolojileri üretimi üzerinde çalışacak. Anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI'ın yeni AI teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında öncelikli ortağı olacak. Bunun yanında şirket, Azure içinde AI modelleri kullanacak olan eşi benzeri görülmemiş ölçüde bir sayısal platform oluşturacak.

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Microsoft CEO'su Satya Nadella, söz konusu işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"AI günümüzün en dönüştürücü teknolojilerinden birisi ve dünyadaki en önemli zorlukları çözme kapsamında büyük bir potansiyele sahip. OpenAIın çığır açan teknolojisi ve Azure AIın superbilgisayar teknolojisini bir araya getirerek, herkesin bu teknolojiden faydalanabilmesi için AIı demokratikleştirmeyi hedefliyoruz."


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