Microsoft hisseleri tarihi seviyeye yükseldi | Ekonomi Haberleri

Microsoft hisseleri, yaşanan gelişmelerden sonra bugün 141.68 dolarla tarihi düzeyini gördü.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un ISP Nextlink ile ABD'de 9 milyon hot spot oluşturacağı açıklamaları sonrası şirket hisselerinde gözle görülür bir artış izlenirken, şirketin ayrıca bulut hizmeti Microsoft Azurea yönelik online video platformu içeriği için Eros International ile anlaştığı belirtildi.

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Söz konusu gelişmenin ardından Nasdaq'ta listelenen Microsoft hisseleri, açılış işlemlerinde yüzde 1.95 değer kazanarak 141.22 dolara yükseldi.

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