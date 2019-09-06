Metalde ilk talep yüzde 26.28 zam | Ekonomi Haberleri

Yaklaşık 120 bin işçiyi ilgilendiren ve Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerini kapsayan metal toplu sözleşme görüşmelerinde işçiler ilk talep paketini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Türk Metal ilk 6 ay için yüzde 26.28 zam isterken, özel sağlık sigortasının eşleri de kapsamasını istedi. Türk-Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Aklı selimin galip geleceğini ve uzlaşmayla kalkacağımızı düşünüyoruz” dedi. Pazartesi günü görüşmelere başlayacaklarını ve bu sürecin 250 iş yerinde çalışan 120 bin kişiyi kapsadığını belirten Kavlak, “Bu şirketlerin içinde Ford, Man, Renault, Arçelik gibi markalarımız var. Bu sözleşme çok önemli, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra diğer sendikaların da önü açılıyor” dedi.

YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ

İki yıl önce yüzyılın sözleşmesi diye adlandırılabilecek bir sözleşme imzaladıklarını ve ortalama yüzde 26 zam aldıklarını anımsatan Kavlak, “İki yıl önce yüzyılın sözleşmesini yapmamıza rağmen, son zamlardan sonra, üyelerimizin de zorlandığını görüyoruz. Bizi daha çok etkileyen ihracat. Kapasitede biraz azalma olabilir. Ama 250 işletmenin hiçbirinde tenkisat yaşamadık. Bu da gelecek açısından umut veriyor” dedi.

İŞTE TALEPLER

- 15.55 TL’nin altındaki saatlik ücretlere 15.55 TL’yi geçmeyecek şekilde 75 kuruş zam.

- Eş için tamamlayıcı sağlık sigortası.

- Anaokulu yardımı.

-Dini bayramlardaki çalışmalarda 4 yevmiye

- Gece ücret zammının yüzde 15’e yükseltilmesi.

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