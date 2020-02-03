MESS, Birleşik Metal-İş ile de anlaştı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, metal işçilerinin 2019-2021 dönemi toplu iş sözleşmesi üzerinde Birleşik Metal-İş ile de anlaşma sağladı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yaptığı yazılı açıklamada, üyesi olan 201 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile 29 Ocak'ta anlaştığını anımsattı.

Sözleşme sürecinde 10 bin çalışanı temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası'na karşı da çözüm odaklı yaklaşımın korunduğuna işaret edilen açıklamada, bugün yapılan görüşmelerde Birleşik Metal-İş Sendikası ile de diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlarda anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, MESS'in uzlaşmacı tutumu ve çabalarıyla 7 Ekim 2019'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşme sürecinin üç işçi sendikasıyla da imzalandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sağduyulu ve özverili yaklaşımımızı koruduk. Herkes için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık."

"METAL SANAYİNİ BÜYÜTMEK HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözleşmenin özel sektördeki diğer sendikalı çalışanlar, kamudaki memur ve işçilerin yanı sıra beyaz yakalı çalışanların da ortalama ücret artışı oranlarının çok üzerinde bir ücret zammı içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu avantajlı koşullardan Birleşik Metal-İş üyesi çalışma arkadaşlarımızın da faydalanacak olması memnuniyet verici. Metal sanayini büyütmek ve geliştirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönem MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, iş yerlerimiz, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Açıklamada, yıllık ortalama yüzde 24,3 artışı içeren sözleşmeyle ilgili, şu detaylar paylaşıldı: "İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek. Böylece eylül 2019'dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24,3 olacak. İlk altı ay için saat ücreti 12 lira altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.

Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 20 oranında artacak. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devam edecek."

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