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Mersin Limanı’na Avustralyalı yeni ortak

01.08.2017 - 11:17 | Son Güncelleme : 01.08.2017 - 12:08

ÜNLÜ & Co Türkiye’nin lider liman işletmecisi Mersin Uluslararası Limanı’nın 869 milyon dolar tutarındaki hisse satışında Akfen Holding’in finansal danışmanlığını üstlendi.

Akfen Holding’in Türkiye’nin lider liman işletmecisi olan Mersin Uluslararası Limanı’nda (“MIP”) sahip olduğu hisselerin yüzde 40’ına tekabül eden kısmını Global InfraCo SP’ye 869 milyon dolar tutarındaki satışına ilişkin olarak hisse devir ve hisse ortaklık anlaşmaları imzalandı. Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co bu süreçte Akfen Holding’in finansal danışmanlığını üstlendi.

Ortaklık ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Bu işlem uluslarası yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını teyid eden önemli bir gösterge olmuştur. Biz de yatırım bankacılığı hizmetlerimizle böylesine önemli bir ortaklığa aracılık etmiş olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

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ÜNLÜ & Co’nun son dönemde sonuçlandırdığı işlemler arasında; İbrakom, Asset Medikal Tasarım A.Ş’nin Pera Capital ile ortak olması, ve Korozo Ambalaj'ın Actera Group ile gerçekleştirdiği ortaklık sürecine yaptığı finansal danışmanlıklar bulunuyor.

ÜNLÜ & Co, sene başından bu yana, Pay Piyasaları tarafında, Sabancı Holding’e ait 100 milyon dolarlık hisse satış işlemlerine aracılık etti. Borç Sermaye Piyasalarında ise ÜNLÜ & Co, Çalık Enerji'nin 150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sektör tahvili ihracının ardından Gözde Girişim’in 175 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirerek Türk Lirası şirket tahvil ihraçlarında 325 milyon TL  işlem hacmi ile yüzde 15’lık pazar payına ulaştı.


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