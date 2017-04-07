Merkez'in Genel Kurulu referandum sonrasında

Genellikle her yıl nisan ayının ilk haftasında yapılan TCMB genel kurulu bu yıl son haftaya bırakıldı. Ayrıca mart ayı sonuna kadar yayımlanan hesap dönemi bilançosu da yayımlanmadı.

Merkez Bankası Genel Kurulu 24 Nisan günü yapılacak. Daha önceki yıllarda mart ayı içinde bilançosunu Resmi Gazete’de yayınlanan banka, bu yıl yayınlamadı. Banka Genel Kurulu genellikle nisan ayının ilk yarısı içinde yapılıyordu. Mart ayı sonuna kadar da hesap dönemi bilançosu Resmi Gazete’de yayınlanıyordu. Ancak bu yıl referandumun sonrasına nisan ayının son haftasına bırakıldı. Mart ayı içinde bilanço da yayınlanmadı.

Dünya Gazetesi`nden Mehmet Kaya`nın haberine göre bilançonun genel kurul öncesi bir tarihte yayınlanması, denetim kurulu rapor ve banka faaliyet raporunun da ortaklara verilmesi gerekiyor. Merkez Bankası, son yıllarda yüksek kârlılığıyla dikkat çekiyor. Banka, 2014’te 8.6 milyar TL, 2015’te 13.9 milyar TL kâr etmişti. 2016’da da bankanın yüksek bir kâr düzeyine erişmesi bekleniyor.

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GENEL KURUL 24 NİSAN’DA

Merkez Bankası’nın 24 Nisan günü yapılacak genel kurulunda, Banka Meclisinde 3, Denetleme Kurulu’na 2 üyelik için seçim yapılacak. Ayrıca Banka esas mukavelesinde değişiklikler söz konusu.

Para Politikası Kurulu’na üye verecek olan Banka Meclisinde, sürpriz biçimde istifa eden Ahmet Faruk Aysan’ın yanı sıra görev süresi biten 2 üyelik için seçim yapılacak. Görev süresi biten üyeler Vehbi Çıtak ve Lokman Gündüz. Banka meclisinde görev süresi biten üyeler tekrar seçilebiliyor.

Merkez Bankası Denetleme Kurulunda da Mehmet Babacan ve Ömer Duman’ın görev süreleri bitiyor. Denetleme Kurulunda da görev süresi bitenler yeniden seçilebiliyor.

ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

Bankanın esas sözleşmesinde değişiklikler de yapılacak. Para politikası kurulunun yılda en az 8 toplantı yapmasına yönelik değişiklik esas sözleşmeye eklenecek. Reeskont kabul edilebilecek senet ve vesikalarda mutaber imza sayısı 3’ten 2’ye indirilecek. Reeskonta kabul edilecek senet türleri ve diğer her türlü unsurun Banka tarafından belirleneceğine yönelik ifade konulacak.

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