‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse aldı Yabancı yatırımcı hisse aldı Sonraki Haber › Ucuz et fiyatları belli oldu Ucuz et fiyatları belli oldu

Merkez'in döviz rezervleri yükseldi

02.11.2017 - 15:00

Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri 27 Ekim haftasında 95.5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 907 milyon dolar artışla 116 milyar 901 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Ekim ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 29 milyon dolar artarak 95 milyar 481 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri, 20 Ekim ile biten hafta 93 milyar 452 milyon dolar seviyesindeydi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 122 milyon dolar azalışla 21 milyar 542 milyon dolardan 21 milyar 420 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 907 milyon dolar artışla 114 milyar 994 milyon dolardan 116 milyar 901 milyon dolara yükseldi.
 


Etiketler

  • dolar
  • banka
  • Merkez Bankas
  • Döviz rezervleri
‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse aldı Yabancı yatırımcı hisse aldı Sonraki Haber › Ucuz et fiyatları belli oldu Ucuz et fiyatları belli oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.958 Değişim: -0,06% Hacim : 6.722 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 112.727 02.11.2017 Yüksek 114.540
Açılış: 114.258
3,8205 Değişim: 0,20%
Düşük 3,7942 02.11.2017 Yüksek 3,8256
Açılış: 3,81295
4,4510 Değişim: 0,44%
Düşük 4,4274 02.11.2017 Yüksek 4,4613
Açılış: 4,4314
156,72 Değişim: 0,29%
Düşük 155,90 02.11.2017 Yüksek 157,06
Açılış: 156,27
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.