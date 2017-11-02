Merkez'in döviz rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri 27 Ekim haftasında 95.5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 907 milyon dolar artışla 116 milyar 901 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Ekim ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 29 milyon dolar artarak 95 milyar 481 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri, 20 Ekim ile biten hafta 93 milyar 452 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 122 milyon dolar azalışla 21 milyar 542 milyon dolardan 21 milyar 420 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 907 milyon dolar artışla 114 milyar 994 milyon dolardan 116 milyar 901 milyon dolara yükseldi.



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