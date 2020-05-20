Merkezi yönetim brüt borç stoku 1.57 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 1 trilyon 575,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 739,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 836,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...

Etiketler