‹ Önceki Haber Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi Sonraki Haber › Almanya'da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

07.08.2019 - 10:11
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 16, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 12; müstakrizlerin fonları yüzde 16; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

Bu tebliğ, "26 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere" bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

"PİYASADAN YAKLAŞIK 2,1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR"

TCMB'den 5 Ağustos'ta yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtilmişti.  


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi Sonraki Haber › Almanya'da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.768 Değişim: 0,18% Hacim : 2.719 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 99.461 07.08.2019 Yüksek 100.178
Açılış: 100.029
5,4840 Değişim: -0,66%
Düşük 5,4814 07.08.2019 Yüksek 5,5352
Açılış: 5,5204
6,1361 Değişim: -0,81%
Düşük 6,1336 07.08.2019 Yüksek 6,2093
Açılış: 6,1859
262,35 Değişim: 0,22%
Düşük 261,58 07.08.2019 Yüksek 265,01
Açılış: 261,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.