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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

27.10.2020 - 15:44
Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından, Eylül 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 6,3 azalarak 36,3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,7 gerileyerek 41,8 milyar dolara indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde yüzde 0,3 artarak 25,7 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,6 milyar doları anapara, 5,1 milyar ABD doları faizden oluştu.

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Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 62,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 19 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 26,8 artarak 39,9 milyar dolar oldu.


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