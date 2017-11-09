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Merkez Bankası'nın rezervleri büyüdü

09.11.2017 - 17:01

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 617 milyon dolar artışla 118 milyar 518 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Kasım ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 836 milyon dolar artarak 96 milyar 317 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ekim ile biten hafta 95 milyar 481 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 781 milyon dolar artışla 21 milyar 420 milyon dolardan 22 milyar 201 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 617 milyon dolar artışla 116 milyar 901 milyon dolardan 118 milyar 518 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

  • altın rezervleri
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  • Para ve Banka İstatistikleri
‹ Önceki Haber Dünya devinden 21 yıl sonra kâr geliyor Dünya devinden 21 yıl sonra kâr geliyor Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
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