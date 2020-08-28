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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları yükseldi

28.08.2020 - 10:52
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 90,3 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Temmuz 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 artışla 90,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 1,4 gerileyerek 45,1 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 11,5 yükselişle 43,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 17,1 artarak 24,9 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 19,8 milyar doları anapara, 5,1 milyar doları faizden oluştu.

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Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 15 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 34,1 milyar dolar oldu.


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