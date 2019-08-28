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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları yükseldi

28.08.2019 - 10:22 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, temmuz ayında 99,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) tarafından, Temmuz 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 99,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 3,3 artarak 74,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 artarak 23,5 milyar dolar oldu.

Temmuzda bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda yüzde 0,8 azalarak 17,1 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 12,3 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

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TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri temmuzda 17 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 11,8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 36,1 milyar dolara düştü. 


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