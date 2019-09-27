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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

27.09.2019 - 10:44
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından, Ağustos 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişmeyerek 74,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 9,4 artarak 25,7 milyar dolar oldu.

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Ağustosta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda yüzde 1,8 azalarak 16,8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 12 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ağustosta 14,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 10,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 36,2 milyar dolara çıktı.


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