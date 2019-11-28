‹ Önceki Haber Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi belli oldu Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi belli oldu Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv arttı

28.11.2019 - 10:35
Merkez Bankası'nın resmi rezerv arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından, Ekim 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 yükselerek 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 yükselerek 26,6 milyar dolar oldu.

Ekimde bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya göre değişmeyerek 16,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu tutarın 11,9 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

##$HABER_1458774$##

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ekimde 18,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 14,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.811 Değişim: 0,91% Hacim : 4.987 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 106.016 28.11.2019 Yüksek 106.965
Açılış: 106.085
5,7679 Değişim: -0,18%
Düşük 5,7608 28.11.2019 Yüksek 5,7839
Açılış: 5,7782
6,3513 Değişim: -0,08%
Düşük 6,3454 28.11.2019 Yüksek 6,3721
Açılış: 6,3567
269,87 Değişim: -0,16%
Düşük 269,76 28.11.2019 Yüksek 271,04
Açılış: 270,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.