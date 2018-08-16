Merkez Bankası'nın döviz rezervleri açıklandı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 79.1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 79.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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