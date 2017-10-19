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Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

19.10.2017 - 15:31

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 6 Ekim'de 93.65 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 13 Ekim itibarıyla 95.4 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri 13 Ekim itibarıyla 21.3 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 116.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB haftalık basın bülteninde, 6 Ekim'de altın rezervlerinin 20.68 milyar dolar, toplam rezervlerin ise 114.33 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TCMB döviz rezervinin ilk etapta 165 milyar dolara ulaşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtiyor. TCMB'nin altın rezervi 2016 yılında 3.56 milyar dolar azalırken, brüt döviz rezervi 872 milyon dolar geriledi. Böylece geçen yıl TCMB'nin toplam rezervi 4.4 milyar dolar azalmış oldu.


Etiketler

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