Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 7 Nisan'da 88.93 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 31 Mart'ta 88.58 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 7 Nisan itibarıyla 88.93 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri 7 Nisan itibariyle 17.4 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 106.35 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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TCMB haftalık basın bülteninde, 31 Mart'ta altın rezervlerinin 17.1 milyar dolar, toplam rezervlerin ise 105.68 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TCMB döviz rezervinin ilk etapta 165 milyar dolara ulaşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB'nin altın rezervi 2016 yılında 3.56 milyar dolar azalırken, brüt döviz rezervi 872 milyon dolar geriledi. Böylece geçen yıl TCMB'nin toplam rezervi 4.4 milyar dolar azalmış oldu.