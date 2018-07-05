Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 75.57 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 29 Haziran itibarıyla 75.57 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri 29 Haziran itibarıyla 22.84 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 103.46 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 98.4 milyar dolara geriledi.

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Reuters'in haberine göre: Verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.

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