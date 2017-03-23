Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 17 Mart'ta 91.81 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 10 Mart'ta 92.74 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 17 Mart itibarıyla 91.81 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri 17 Mart itibariyle 16.88 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 108.69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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TCMB haftalık basın bülteninde, 10 Mart'ta altın rezervlerinin 16.88 milyar dolar, toplam rezervlerin ise 109.63 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TCMB döviz rezervinin ilk etapta 165 milyar dolara ulaşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB'nin altın rezervi 2016 yılında 3.56 milyar dolar azalırken, brüt döviz rezervi 872 milyon dolar geriledi. Böylece geçen yıl TCMB'nin toplam rezervi 4.4 milyar dolar azalmış oldu.