Merkez Bankası'nın döviz rezervi arttı

Merkez Bankası, brüt döviz rezervi 26 Ocak haftası itibarıyla 91.4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 19 Ocak'ta 89.18 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 26 Ocak itibarıyla 91.4 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri 26 Ocak itibarıyla 25.34 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 116.73 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB'nin altın rezervleri 19 Ocak itibarıyla 24.75 milyar dolar, toplam rezerv 113.93 milyar dolar idi.

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TCMB rezervleri son dönemde uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle oldukça dalgalı bir seyir izliyor.

Verilere göre TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.