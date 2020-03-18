Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarına indirim | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan değişiklik kapsamında, kredi büyüme oranı koşulunu sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri düşürüldü.

TCMB, dün koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini duyurmuştu.

Söz konusu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor.

Kredi büyüme oranı koşullarını sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için oranlar şöyle:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %12

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %8

Müstakrizlerin fonları %12

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %16

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %11

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %6

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %2

d) 5 yıldan uzun vadeli %0

Etiketler