Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' adımı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' adımı
Merkez Bankası, dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 2'ye çıkardı. Merkez Bankası, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2'ye yükseltti.
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Merkez Bankası, 18 Aralık 2017'den bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 1,50 olarak uyguluyordu.
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