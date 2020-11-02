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Merkez Bankası'ndan yeni 'sıkılaştırma' adımı

02.11.2020 - 09:14
Merkez Bankası'ndan yeni 'sıkılaştırma' adımı | Ekonomi Haberleri

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
Açıklamada şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."


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