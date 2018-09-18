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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

18.09.2018 - 10:04 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği bir yazı ile 21 Eylül'den itibaren bankaların TCMB'de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların TL olan kısmına ödediği faizi yüzde 13 olarak uygulanacağını duyurdu.

Reuters'a bilgi veren bankacılar, daha önce bu oranın yüzde 7 olarak uygulandığını belirtmişlerdi.

Üst düzey bir bankacı "Karar zorunlu karşılıkların TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini sağlıyor. TCMB'nin geçen haftaki PPK kararı ardından alınan zorunlu karşılık faizlerinde yapılan artış banka tercihlerine göre bir miktar dövizin serbest kalmasını sağlayabilecek" dedi ve ekledi:

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"Banka olarak zorunlu karşılık olarak tutuğu TL'de yeterince getiri elde edemezseniz döviz olarak daha çok tutmayı tercih edebilirsiniz. Bu nedenle karar TL varlıkların cazibesini artıracak. TCMB'nin ilgili adımının PPK faiz artışının ardından atılması ile birlikte parasal aktarım mekanizmasına da katkıda bulunacağını öngörüyoruz."

Bankalar elde ettikleri mevduata karşılık bu mevduatın belirlenmiş bir oranını Merkez Bankası'nda tutmakla yükümlü.

Öte yandan TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması ile bankalar TL olarak tutmaları gereken zorunlu karşılıkların bir bölümünü yabancı para ya da altın olarak da tutabiliyorlar. Bankalar ise tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkları hangi para biriminden tutacaklarını ise belirlenen limitler dahilinde kendileri belirleyebiliyorlar.

Limitlerde ya da ödenen faizlerde yapılan değişiklikler bankaların tercihlerinde de belirleyici olabiliyor.


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