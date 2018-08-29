Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi limitleri iki katı olarak sınırladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) tarafından yapılan yazılı açıklamada 13 Ağustos'ta yapılan gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada şöyle devam edildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

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Bir bankacı, "12 Ağustos'ta 22 milyar TL olan limit sınırsıza çıkarılmıştı. Bugünkü karar ile birlikte limit 44 milyar TL'ye düşürülmüş oldu. Bugünkü kararın üzerine TCMB faiz koridorunun üst bandından yaptığı fonlamaya bir sınırlama getirirse, bankalar GLP'ye yönlenmek zorunda kalabilir" dedi.