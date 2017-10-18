‹ Önceki Haber "Riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor" "Riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor" Sonraki Haber › Yeni Fed başkanı için 5 aday! Yeni Fed başkanı için 5 aday!

Merkez Bankası'ndan Takasbank'a izin

18.10.2017 - 10:35

Takasbank, TCMB'den tapu takas-gayrimenkul alım satım bedeli ödemelerinde aracılık onayını aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) "Tapu Takas-Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri" hizmetini sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

TCMB'nin, Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Takasbank'ın Tapu Takas - Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri hizmetini sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."


Etiketler

  • TCMB
  • menkul kıymet
  • Takasbank
  • Para
‹ Önceki Haber "Riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor" "Riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor" Sonraki Haber › Yeni Fed başkanı için 5 aday! Yeni Fed başkanı için 5 aday!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.988 Değişim: 0,00% Hacim : 4.084 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 106.731 18.10.2017 Yüksek 107.579
Açılış: 107.485
3,6801 Değişim: 0,39%
Düşük 3,6634 18.10.2017 Yüksek 3,6869
Açılış: 3,66575
4,3304 Değişim: 0,36%
Düşük 4,3102 18.10.2017 Yüksek 4,3339
Açılış: 4,31485
151,45 Değişim: -0,01%
Düşük 150,99 18.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,46
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.