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Merkez Bankası'ndan swap adımı

09.10.2020 - 10:20 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan swap adımı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 10,25’ten yüzde 11,75'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık döviz karşılığı swap işlemlerinde  kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz  oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge; AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi.

Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL'ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, "Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11,75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta TCMB'den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz." diye konuştu.

Tözge, mekanizmanın işleyişe ilişkin ise bankaların elindeki doları genellikle TCMB'ye verdiğini, karşılığında TL aldığını ve dönem sonunda da işleyen faizle hesabın kapatıldığını dile getirdi.


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