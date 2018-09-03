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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

03.09.2018 - 10:35 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası, "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

 


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